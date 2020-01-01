تربية بيت لحم تقرر اغلاق شعب صفية 48 ساعة بسبب فيروس كورونا

بيت لحم / سما /

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم مساء اليوم السبت ، اغلاق شعب صفية في مدارس مختلفة لمدة 48 ساعة بسبب وباء كورونا .

وأفادت مديرية التربية والتعليم لمراسلنا، بأنه تقرر اغلاق شعبة الصف الثامن في مدرسة بنات تقوع الثانوية شرقا، لمدة 48 ساعة بعد اصابة طالبة، وفي الصف الثاني في مدرسة الخضيرة الاساسية في بلدة الخضر جنوبا، بعد اصابة طالب، وشعبة الثاني عشر في مدرسة اناث الفردوس الثانوية في قرية ارطاس جنوبا، بعد اصابة طالبة.

كما تقرر اغلاق الشعب الصفية من الخامس الى التاسع في مدرسة الصخرة الاساسية في بلدة بيت فجار جنوبا بعد اصابة ثلاث معلمات، وشعبة العاشر في مدرسة ذكور بيت لحم الثانويةً، بعد اصابة طالب، وشعبة الصف الثامن في مدرسة مسقط الثانوية للاناث في بلدة الدوحة غربا، لاصابة طالبة وقسم الاشراف في مقر المديرية لمدة 48 ساعة بعد اصابة ثلاثة موظفين.

وبينت المديرية أن هذا القرار ياتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من إنتشاره.