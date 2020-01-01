القوى بغزة تطالب مصر بفتح تحقيق في حادثة الصيادين

غزة / سما /

طالبت القوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة، مساء اليوم السبت، السلطات المصرية بإجراء تحقيق فوري وعاجل في حادثة استهداف الصيادين.

وأدانت القوى في بيان لها، قيام الجيش المصري بإطلاق النار المباشر على قارب الصيادين الفلسطينين الباحثين عن طعام أبنائهم في ظل ظروف إنسانية قاسية يمر بها السكان في قطاع غزة.

وقالت "إن تكرار إطلاق النار بشكل مباشر وبقصد القتل يمثل انتهاكا صارخا لكل قيم العروبة والجوار، فمصر بلدنا وشعبها أهلنا ونحن أهلهم".

وطالبت باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكراره، مع تحمل مسؤلية ما جرى تجاه أسر الضحايا والإفراج الفوري عن أخيهم المصاب الصياد الثالث.