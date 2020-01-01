الجهاد الإسلامي تدين قتل صيادين شقيقين جراء اطلاق نار على قاربهما من الجانب المصري

غزة / سما/



ادانت حركة الجهاد الاسلامي بشدة حادث إطلاق النار من الجانب المصري باتجاه قارب صيد فلسطيني يوم أمس قرب الحدود البحرية مع مصر، كان يستقله ثلاثة صيادين أشقاء، مما أدى لاستشهاد اثنين منهم وإصابة الصيّاد الثالث.

وقالت الجهاد الاسلامي في بيان وصل "سما" إن إطلاق النار بقصد القتل صوب هذا القارب وغيره، أمر مستنكر ومدان، فالصيادون على متن هذا القارب يسعون وراء رزقهم وقوت عيالهم في ظل حصار خانق وظروف صعبة يعيشها المواطنون في قطاع غزة، وفي ظل ملاحقة الصيادين في عرض البحر من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني ومطاردتهم وإيقاع الأذى بهم، يذهب الصيادون نحو الحدود الشقيقة طلباً للأمان وبحثاً عن الرزق.

واضاف البيان "إننا ننعى شهداء لقمة العيش، الصيّاد/ محمود الزعزوع، و شقيقه الصيّاد/ حسن الزعزوع، اللّذين ارتقيا يوم أمس، كما نطالب السلطات المصرية بالإفراج عن شقيقهم الصيّاد الثالث ياسر الزعزوع".

وتابع البيان "كما نعرب عن تعازينا الحارة لذويهم وعائلتهم ولعموم الصيادين في قطاع غزة، ونؤكد تضامننا التام معهم، وندعو إلى دعم الصيادين ومساندتهم وسط الظروف العصيبة التي يواجهونها في ظل الحصار والملاحقة".



