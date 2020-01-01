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نابلس: إصابة شابين خلال هجوم للمستوطنين على مزرعتين للدواجن

السبت 26 سبتمبر 2020 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: إصابة شابين خلال هجوم للمستوطنين على مزرعتين للدواجن



نابلس / سما /

أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال هجوم للمستوطنين، السبت، على مزرعتين لتربية الدواجن في قصرة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، ان مجموعة من المستوطنين هاجمت مزرعتين لتربية الدواجن، وحطمت محتوياتهما، وألحقت اضرارا فيهما، وأصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات التي دارت في المنطقة مع جيش الاحتلال الذي حضر لحماية المستوطنين.

وأضاف أن المستوطنين استهدفوا مزرعة تعود للمواطن عدلي محمد زرق وحطموا محتوياتها، وأحرقوا جرارا زراعيا في داخلها، فيما عاثوا فسادا وخربا في محتويات المزرعة الأخرى التي تعود ملكيتها للمواطن فادي عواطلة، وألحقوا أضرارا في خزانات المياه فيها.

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