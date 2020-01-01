الجوجو: عودة المحاكم برؤية لتوسيع إجراءات توثيق المعاملات

غزة /سما/

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، حسن الجوجو إن المجلس بلور رؤية سيجري تنفيذها يوم غد الأحد ضمن عمل المحاكم الشرعية.



وأوضح الجوجو في تصريحات إذاعية،إن الرؤية تتمحور حول توسيع إجراءات توثيق معاملات المواطنين لتشمل الطلاق والوراثة والولاية والوصاية وصرف أموال القاصرين والمشروحات القضائية ذات الصبغة التنفيذية بعد أن كانت سابقاً تقتصر على الزواج.



وبيّن إن إجراءات توثيق معاملات المواطنين تشمل ما مجموعه 30 % من عمل المحاكم الشرعة مع التأكيد على قضية اتباع الوقاية والسلامة.



وأشار إلى أن عودة العمل في المحاكم الابتدائية بقطاع غزة، والقضاء الشرعي يقوم على ثلاثة درجات محاكم واستئناف والمحكمة العليا الشرعية.



ودعا الجوجو المواطنين إلى الحجز للمعاملة قبل 24 ساعة من خلال الاتصال على المحاكم كلُ حسب منطقة سكناه بالتواصل على أرقام المحاكم والمتوفرة عبر موقع وصفحة فيس بوك الخاصة بالمجلس.



ونوّه إلى أن سيتم تنفيذ 15 معاملة يوميا في كل محكمة بالاتفاق مع الشرطة القضائية لتجنب الازدحام والابتعاد عن المخالطة.