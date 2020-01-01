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النيابة العامة بغزة تحذر بشأن المشاجرات المنتشرة في مناطق القطاع

السبت 26 سبتمبر 2020 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة العامة بغزة تحذر بشأن المشاجرات المنتشرة في مناطق القطاع



غزة /سما/

تحدث المستشار زياد النمرة المتحدث باسم النائب العام تتابع النيابة العامة باهتمام بالغ بعض المشاجرات في مناطق القطاع، وقد أصدر المستشار النائب العام تحذيرات بخصوص هذه المشاجرات، وكانت التعليمات لدى كافة النيابات بالمتابعة الدورية والمستمرة. 

وأكد النمرة على أن النيابة العامة صاحبة الدعوى الجزائية وتباشر إجراءاتها بكل حزم لكل من يخالف القانون، وأن كل من يعتقد أن الظروف الحالية ستتسبب في تعطيل عمل النيابة العامة فهو واهم، فنحن نقوم باتخاذ إجراءاتنا مباشرة، وتصدر التعليمات والتوجيهات لكافة الشركاء. 

وأضاف أنه في ظل جائحة كورونا هناك توجيهات في الإسراع  باتخاذ كافة الإجراءات وإحالة القضية إلى المحاكم، وهذا لا يعني الإخلال بسلامة التحقيقات، فنحن لا نحيل إلى المحكمة أي قضية إلا بعد سلامة الإجراءات كاملة.
 

#غزة #النيابة العامة

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