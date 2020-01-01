"التعليم" بغزة تُصدر تعميماً مهما حول دوام الموظفين الإداريين

غزة /سما/

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، تعميماً بخصوص دوام الموظفين الإداريين جزئياً في مؤسسات التعليم العالي في ظل جائحة (كورونا).



ودعت الوزارة الجامعات والكليات، إلى التقيد التام بالإرشادات الصادرة عن جهات الاختصاص، وهي وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم العالي.



وشددت الوزارة، على ضرورة أن تقتصر الخدمات المقدمة للطلبة وجمهور المراجعين في حرم الجامعات على العمليات الإدارية فقط، حيث يتم توزيع العاملين على شكل فرق، يكون دوامها في أيام محددة ولفئات محددة، وإعطاء الأولوية في تقديم الخدمات إلكترونياً في المجالات الإدارية والمالية، وتسجيل الطلبة، والدفع الإلكتروني ما أمكن، دون حضور الطالب للجامعة/ الكلية.



وأوضحت الوزارة، أنه يكون دوام الموظفين في نفس المحافظة التي يقطنون بها، ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يتطلب عملهم التواجد في مقر المؤسسة الرئيس، ويعفى من الدوام العاملون القاطنون في المربعات الحمراء، وضعاف المناعة (بناء على التوصية الطبية من وزارة الصحة) وعدم التوجه للعمل، وإبلاغ المدير المباشر لمن تظهر عليه أعراض الإصابة بالمرض، ويمنع فتح المؤسسات أو الفروع الواقعة في المربعات الحمراء .



ويتم وقف باصات النقل الجماعية، وتوفير وسائل نقل آمنة للموظفين من منازلهم إلى أماكن عملهم، مع ضرورة تحقيق كافة إجراءات السلامة، والحد من الاجتماعات واللقاءات المباشرة في مكان العمل، والاستعاضة عنها بوسائل التواصل الرقمي.



وأوضحت وزارة التعليم، أن حماية الموظف، ومتلقي الخدمة وأصحاب العلاقة وعموم المجتمع، تفوق كل الاعتبارات.