  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التعليم" بغزة تُصدر تعميماً مهما حول دوام الموظفين الإداريين

السبت 26 سبتمبر 2020 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم" بغزة تُصدر تعميماً مهما حول دوام الموظفين الإداريين



غزة /سما/

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، تعميماً بخصوص دوام الموظفين الإداريين جزئياً في مؤسسات التعليم العالي في ظل جائحة (كورونا).

ودعت الوزارة الجامعات والكليات، إلى التقيد التام بالإرشادات الصادرة عن جهات الاختصاص، وهي وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم العالي.

وشددت الوزارة، على ضرورة أن تقتصر الخدمات المقدمة للطلبة وجمهور المراجعين في حرم الجامعات على العمليات الإدارية فقط، حيث يتم توزيع العاملين على شكل فرق، يكون دوامها في أيام محددة ولفئات محددة، وإعطاء الأولوية في تقديم الخدمات إلكترونياً في المجالات الإدارية والمالية، وتسجيل الطلبة، والدفع الإلكتروني ما أمكن، دون حضور الطالب للجامعة/ الكلية.

وأوضحت الوزارة، أنه يكون دوام الموظفين في نفس المحافظة التي يقطنون بها، ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يتطلب عملهم التواجد في مقر المؤسسة الرئيس، ويعفى من الدوام العاملون القاطنون في المربعات الحمراء، وضعاف المناعة (بناء على التوصية الطبية من وزارة الصحة) وعدم التوجه للعمل، وإبلاغ المدير المباشر لمن تظهر عليه أعراض الإصابة بالمرض، ويمنع فتح المؤسسات أو الفروع الواقعة في المربعات الحمراء .

ويتم وقف باصات النقل الجماعية، وتوفير وسائل نقل آمنة للموظفين من منازلهم إلى أماكن عملهم، مع ضرورة تحقيق كافة إجراءات السلامة، والحد من الاجتماعات واللقاءات المباشرة في مكان العمل، والاستعاضة عنها بوسائل التواصل الرقمي.

وأوضحت وزارة التعليم، أن حماية الموظف، ومتلقي الخدمة وأصحاب العلاقة وعموم المجتمع، تفوق كل الاعتبارات.

#غزة #التربية والتعليم #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل "خريطة فلسطين" التي عرضها محمد بن سلمان على الرئيس عباس

تعليم غزة يكشف مصير العام الدراسي لمختلف المراحل التعليمية في ظل تفشي كورونا

سبت سوداني حاسم : هل سقط التطبيع مع إسرائيل ؟

أنقرة تكشف عن اجتماع تركي مصري حول المتوسط

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس واسماعيل هنية...

أولمرت: إسرائيل تعاني من مرض القوة المفرطة بيد حكومتها وتشهد فقدانا كاملا للضوابط

ارتفاع اسعار العملات

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي تدين قتل صيادين شقيقين جراء اطلاق نار على قاربهما من الجانب المصري

حماس: الحوارات مع حركة فتح ما زالت مفتوحة.. ولا يوجد أي اتفاقات حقيقية

"الصحة" : تسجيل 7 وفيات و290 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

860x484 (1)

مصرع 6 أشخاص من عائلة واحدة بينهم 3 اشقاء جراء سقوطهم بحفرة امتصاص في الخليل

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد بغزة نهاية الشهر المقبل