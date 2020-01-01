هيئة المطاعم: نتائج فحص عمال مطعم التايلندي سلبية "غير مصابين"

غزة /سما/

أعلنت هيئة المطاعم والفنادق السياحية بغزة ظهر اليوم، نتائج فحص "كورونا" لعمال مطعم التايلندي، والذي أغلق بشكل احترازي لمدة48 ساعة.



وأكدت ايمان عواد نائب رئيس الهيئة بأن جميع الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا والتي أجرتها جهات الاختصاص الطبية بوزارة الصحة، لعمال المطعم جاءت سلبية (غير مصابة).



وأكدت عواد على التزام مؤسسات وشركات القطاع السياحي، بكل التعليمات والإجراءات ذات العلاقة بالوقاية ومواجهة فيروس كورونا، الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص ووزارة الصحة الفلسطينية.



وقالت إن جهات الاختصاص الرسمية سمحت لإدارة مطعم التايلندي بالعودة للعمل، بعد تأكدها من سلامة جميع العامليين واتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية وفقا لبرتوكولات وزارة الصحة ذات العلاقة بمواجهة فيروس كورونا.



واشادت نائب رئيس هيئة المطاعم بعمل طواقم وزارة الصحة والطب الوقائي وطواقم وزارة الداخلية، الذين اثبتوا حرصهم على سلامة المجتمع الفلسطيني والمطاعم الفلسطينية، من خلال عملهم المهني عالي المستوى، والمتابعة المستمرة مع إدارة الهيئة للوصول إلى أعلى درجات السلامة والعمل الأمن للمطاعم في ظل مواجهة تفشي فيروس كورونا.



وشكرت عواد إدارة مطعم التايلندي، على تعاونهم واستجابتهم السريعة لتوصيات وتوجيهات وزارة الصحة والداخلية، لتجاوز الازمة، مشددة على الاستمرار بتطبيق إجراءات السلامة والوقاية في مواجهة كورونا.

