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واللا يكشف.. تدريبات عسكرية لمئات جنود الاحتياط بمشاركة كوخافي

السبت 26 سبتمبر 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
واللا يكشف.. تدريبات عسكرية لمئات جنود الاحتياط بمشاركة كوخافي



القدس المحتلة /سما/

كشف موقع واللا العبري، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي أجرى خلال اليومين الماضيين تدريبات عسكرية لمئات جنود الاحتياط التابعين للواء كرملي في قاعدة التدريب "تساليم"، بمشاركة قائد هيئة الأركان، أفيف كوخافي.
 
وقال المراسل العسكري للموقع، أمير بوحبوط، إن أولئك الجنود لم يتم استدعائهم للتدريب منذ ثلاث سنوات، قبل هذه المرة.
 
وأكد قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الذي شارك في هذا التدريب، أنه سيتم الاعتماد عليهم في المعركة القادمة.
 
وأضاف "على الرغم من تفشي الكورونا والإغلاق الشامل والطوارئ، الذين أثروا على عائلات أولئك الجنود من الناحية الاقتصادية والنفسية، إلا أنهم لبوا نداء الجيش الإسرائيلي ليتم إعادتهم تأهيلهم".

#الجيش الاسرائيلي #تدريبات عسكرية #مناورات #كوخافي

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