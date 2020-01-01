افتتاح شارع فلسطين في قلب العاصمة كوالالمبور

كوالالمبور /سما/

افتتح سفير دولة فلسطين وليد أبو علي، ورئيس بلدية كوالالمبور داتوا نور هشام، شارع فلسطين في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وثمن السفير أبو علي موافقة الحكومة الماليزية على اطلاق اسم فلسطين على أحد اهم شوارع العاصمة، معتبرا اياها خطوة جديدة تؤكد أن فلسطين ستبقى على أولويات الأمة، معربا عن شكره لماليزيا ملكا وحكومة وشعبا على استمرار دعمهم لشعبنا الفلسطيني وقضيته.

ونقل السفير تحيات الرئيس محمود عباس وتثمينه لهذه المبادرة التي تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد الداتو نور هشام أن هذه الخطوة تأتي للتعبير عن حب وتضامن الماليزيين مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة.