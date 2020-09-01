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مي فخري تعتزل التمثيل وترتدي الحجاب

السبت 26 سبتمبر 2020 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مي فخري تعتزل التمثيل وترتدي الحجاب



وكالات / سما /

فاجأت الفنانة المصرية مي فخري جمهورها عبر السوشيال ميديا بخبر ارتدائها الحجاب واعتزالها الأضواء والشهرة، وذلك عبر صفحتها الرسمية بإنستغرام.

ونشرت مي فخري صورة وهي ترتدي الحجاب، وعلقت قائلة: ”الحمد لله، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم الثبات“.

وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور، من بينهم متابعة سألتها إذا كانت ستعتزل التمثيل أيضا، لترد عليها بعلامة إيموشن ”تأكيد“.

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يذكر أن مي فخري فنانة شابة شاركت في عدد من الأعمال وصل عددها إلى 17 بينها الأفلام والمسلسلات، وكان آخرها فيلم دماغ شيطان 2020، وفي العام الماضي شاركت في مسلسل ”أفراح إبليس 2“ للفنان السوري جمال سليمان.

وظهرت مي لأول مرة في فيلم ”واحد صحيح“ في 2011، والذي ظهرت فيه بدور مصورة، ليصبح فيلمها الأول، حيث شاركت في 14 فيلما، و11 مسلسلا، ولعل الدور الأبرز لها في ”هبة رجل الغراب“.

وكذلك ظهرت في مسلسل ”حكايات بنات الجزء الثالث“، ومسلسل “بيت السلايف”، و”نصيبي وقسمتك 3″، والجزء الأول من مسلسل “البيت الكبير”.

#الحجاب #مي فخري #التمثيل

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