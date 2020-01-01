طرق علاج الانتفاخ بخطوات بسيطة

وكالات / سما /

الانتفاخ أحد أكثر مشكلات الجهاز الهضمي شيوعًا التي يواجهها الناس في جميع أنحاء العالم، يمكن أن يساهم النظام الغذائي ونمط الحياة والظروف الصحية في مشاكل مثل الانتفاخ، ويعتبر الهضم من أهم وظائف الجسم المطلوبة لحياة صحية، الهضم هو عملية امتصاص الجسم للطعام الذي نتناوله ، والعناصر الغذائية متاحة للجسم ليستخدمها في وظائف الجسم الأخرى المختلفة، ومع ذلك ، فإن مشاكل مثل الإمساك والانتفاخ والإسهال وأمراض القولون العصبي شائعة عندما يتعلق الأمر بالهضم.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS الانتفاخ مشكلة هضمية شائعة يواجها الناس في جميع أنحاء العالم يمكن أن يحدث بسبب الغازات بعد تناول شيء مثل وجبة كبيرة أو تناول المشروبات الغازية ، أو بسبب الألم ، مثل أثناء الحيض، ومع ذلك ، هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد على التخلص الفوري من الانتفاخ.

العلاجات المنزلية لراحة فورية من الانتفاخ

شاي النعناع: شاي الأعشاب مفيد لعملية الهضم ويمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية والانتفاخ شاي النعناع طازج ومهدئ يمكن أن يساعد شرب كوب دافئ من شاي النعناع في تخفيف تهيج المعدة على الفور.

الزنجبيل: علاج منزلي للعديد من المشاكل والأمراض، يمكن أن يكون الزنجبيل مفيدًا أيضًا عندما تعاني من الانتفاخ غني بالخصائص المضادة للالتهابات، يمكن أن يساعد الزنجبيل في تهدئة الألم وتخفيف الانتفاخ عن طريق تعزيز الهضم أيضًا يمكن تناول الزنجبيل في الطعام ، أو حتى تناول شاي الزنجبيل لتأثير مماثل.

الزبادي: إذا كنت تعاني من الانتفاخ بشكل متكرر ، فيجب عليك تضمين الزبادي أو اللبن الرائب في وجباتك بانتظام، الزبادي غني بالبكتيريا المفيدة والبروبيوتيك ، ويمكن أن يساعد الزبادي في إدارة الانتفاخ حتى قبل أن يبدأ.

الموز: الموز منقذ عندما يتعلق الأمر بمشاكل المعدة. إذا كنت تعاني من الانتفاخ بعد تناول طعام من المطعم ، أو مجرد وجبة ثقيلة ، يمكن أن ينقذك الموز يساعد البوتاسيوم الموجود في الموز على تنظيم مستويات الملح وتقليل الانتفاخ، كما يساعد المحتوى الغني بالألياف في الموز على الهضم.

الانتفاخ أحد أكثر مشكلات الجهاز الهضمي شيوعًا التي يواجهها الناس في جميع أنحاء العالم، يمكن أن يساهم النظام الغذائي ونمط الحياة والظروف الصحية في مشاكل مثل الانتفاخ، ويعتبر الهضم من أهم وظائف الجسم المطلوبة لحياة صحية، الهضم هو عملية امتصاص الجسم للطعام الذي نتناوله ، والعناصر الغذائية متاحة للجسم ليستخدمها في وظائف الجسم الأخرى المختلفة، ومع ذلك ، فإن مشاكل مثل الإمساك والانتفاخ والإسهال وأمراض القولون العصبي شائعة عندما يتعلق الأمر بالهضم.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS الانتفاخ مشكلة هضمية شائعة يواجها الناس في جميع أنحاء العالم يمكن أن يحدث بسبب الغازات بعد تناول شيء مثل وجبة كبيرة أو تناول المشروبات الغازية ، أو بسبب الألم ، مثل أثناء الحيض، ومع ذلك ، هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد على التخلص الفوري من الانتفاخ.

العلاجات المنزلية لراحة فورية من الانتفاخ

شاي النعناع: شاي الأعشاب مفيد لعملية الهضم ويمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية والانتفاخ شاي النعناع طازج ومهدئ يمكن أن يساعد شرب كوب دافئ من شاي النعناع في تخفيف تهيج المعدة على الفور.

الزنجبيل: علاج منزلي للعديد من المشاكل والأمراض، يمكن أن يكون الزنجبيل مفيدًا أيضًا عندما تعاني من الانتفاخ غني بالخصائص المضادة للالتهابات، يمكن أن يساعد الزنجبيل في تهدئة الألم وتخفيف الانتفاخ عن طريق تعزيز الهضم أيضًا يمكن تناول الزنجبيل في الطعام ، أو حتى تناول شاي الزنجبيل لتأثير مماثل.

الزبادي: إذا كنت تعاني من الانتفاخ بشكل متكرر ، فيجب عليك تضمين الزبادي أو اللبن الرائب في وجباتك بانتظام، الزبادي غني بالبكتيريا المفيدة والبروبيوتيك ، ويمكن أن يساعد الزبادي في إدارة الانتفاخ حتى قبل أن يبدأ.

الموز: الموز منقذ عندما يتعلق الأمر بمشاكل المعدة. إذا كنت تعاني من الانتفاخ بعد تناول طعام من المطعم ، أو مجرد وجبة ثقيلة ، يمكن أن ينقذك الموز يساعد البوتاسيوم الموجود في الموز على تنظيم مستويات الملح وتقليل الانتفاخ، كما يساعد المحتوى الغني بالألياف في الموز على الهضم.