ماذا قال كريستيانو رونالدو لموراتا بعد عودته إلى يوفنتوس؟

وكالات / سما /

كشف النجم الإسباني ألفارو موراتا عن كواليس حديثه مع زميله كريستيانو رونالدو بعد عودته إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي قادمًا من أتلتيكو مدريد.

وكان موراتا ورونالدو قد تزاملا سابقًا في صفوف ريال مدريد، قبل رحيل الأول إلى يوفنتوس ثم عودته للميرنجي ورحيله مجددًا إلى تشيلسي، فيما كانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت آنذاك أن سبب رحيل النجم الإسباني عن الميرنجي هو عدم تفضيل البرتغالي اللعب بجواره لإغلاقه المساحات أمامه في طريقه إلى المرمى.

وفي حوار مع “سكاي إيطاليا”، رد موراتا على سؤال عن ما قاله له رونالدو مع انضمامه إلى يوفنتوس مجددًا ليعود لمزاملة البرتغالي قائلًا: “أعرف رونالدو بشكل جيد للغاية كشخص، ودائمًا جمعتنى علاقة جيدة معه، هو نصحني، وقال لي إنه سعيدًا برؤيتي مجددًا، ونحن نتحدث معًا عن العائلات وكرة القدم بشكل عام”.

انضمام موراتا إلى يوفنتوس ربما جاء كمفاجأة للبعض في ظل بحث ما أكدته التقارير عن بحث يوفنتوس عن مهاجم ذو مواصفات خاصة يمكنه صناعة اللعب بالإضافة إلى تسجيل الأهداف، لذا وجهت “سكاي إيطاليا” سؤالًا للإسباني عن استعداده للعب هذا الدور ليرد قائلًا: “بالطبع، وإلا لم أكن لآتي إلى هنا، هناك العديد من الخيارات في الهجوم، الجميع يعرفني وزملائي يعرفون أنني سأبذل كل ما لدي لمساعدتهم، سأقوم بأي شئ يطلبه مني المدرب، سأنتظر فرصي وأنا أتيت إلى هنا لأنني أريد الفوز”.

وأضاف: “كرأس حربة، أود بالتأكيد تسجيل 40 هدفًا، ولكني رأيت كثيرين لم يفوزوا بأي شئ بتسجيل العديد من الكثير من الأهداف، أنا أسجل 15 وأحيانًا أكثر، ولكن هذه لعبة جماعية، أعمل من أجل تسجيل الأهداف، ولكني إذا أردت فقط التفكير في الإنجازات الشخصية للعبت التنس”.