برشلونة يرفض أغلى عرض للتخلي عن فاتي

وكالات / سما /

واصل برشلونة تمسكه بنجمه الشاب أنسو فاتي عبر رفض عرض جديد من أجله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بحسب ما جاء في التقرير الذي نشرته صحيفة ماركا الإسبانية صباح اليوم السبت.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة رفض عرضاً كبيراً بقيمة 150 مليون يورو مقابل التخلي عن فاتي صاحب 17 عاماً، بواقع 125 مليون بالإضافة إلى 25 مليون كمتغيرات.

ومن الواضح أن برشلونة يعلق آمال كبيرة على النجم الإسباني الشاب ليكون نجم الفريق في المستقبل، فهو يعد من أبرز المواهب الصاعدة في سماء الكرة العالمية، وربما يكون الأكثر بروزاً بين جميع اللاعبين في سنه.

وأضاف التقرير أن خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب أرسل لبرشلونة قبل بضعة أيام عرضاً من أحد الأندية لم يتم الكشف عن اسمه بقيمة 150 مليون يورو من أجل فاتي، وهو بلا شك العرض الأعلى قيمة في الصيف الحالي الذي يشهد تراجعاً واضحاً بالانفاق بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن النادي الكاتالوني رفض حتى الاستماع لهذا العرض.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقطع فيها برشلونة الطريق على المهتمين بالتعاقد مع فاتي، حيث تلقى النادي عرضاً بقيمة 100 مليون قبل بضعة أشهر أيضاً قبل أن يتولى خورخي مينديز إدارة أعمال اللاعب، ولم يتم طرح العرض للدراسة في ظل تمسك النادي الشديد به.

وأكدت ماركا على أن مانشستر يونايتد هو صاحب العرض المقدم بنسبة كبيرة جداً، لأنه أظهر اهتماماً باللاعب منذ فترة طويلة، ويرى فيه السبيل لتقليص الفجوة مع مانشستر سيتي وليفربول.

ويراهن برشلونة على فاتي بشكل كبير، حيث تم تصعيده للفريق الأول في الموسم الجديد وسيحصل على الرقم 22، كما ارتفعت قيمة الشرط الجزائي في عقده من 170 مليون يورو إلى 400 مليون يورو بشكل تلقائي، الأمر الذي يجعله محصناً من مطاع الأندية الأخرى.