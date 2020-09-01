شاهد.. أول ظهور لسواريز بتدريبات أتلتيكو

وكالات / سما /

شارك الأوروغواياني في أول تدريباته مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد الإسباني, تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وتعرف سواريز على زملائه الجدد في يوم مكثف، بعدما وصل إلى العاصمة الإسبانية "مدريد" في الساعات الأولى وخضع للفحوصات الطبية، قبل أن يزور ملعب "واندا متروبوليتانو" ويوقع على عقد لموسمين مع "الروخي بلانكوس"، وبعدها شارك في أول مران مع الفريق، بشكل طبيعي مع باقي زملائه الجدد.

ويطمح لاعب أتلتيكو الجديد للمشاركة في مباراة غرناطة الأحد إما أساسيا أو من مقاعد البدلاء, لتحقيق بداية قوية مع "الروخي بلانكوس".







