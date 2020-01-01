مانشستر سيتي يخطط لخطف مدافع إشبيلية

وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحافية إسبانية, أن نادي مانشستر سيتي يسعى لضم المدافع جيوليس كوندي نجم إشبيلية هذا الصيف.

وكان مونشي المدير الرياضي لإشبيلية، قد أكد في تصريحات عقب السوبر الأوروبي، أن ناديا إنجليزيا يستهدف ضم كوندي، وقدّم عرضا أوليا تجاوز 46 مليون إسترليني، لكنه قوبل بالرفض.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مانشستر سيتي هو من قدم العرض الأول، وسيقدم آخر أكبر، كون المدرب جوسيب غوارديولا من أشد المعجبين بقدرات المدافع الفرنسي "21 عاما" وطريقه لعبه.

وأوضحت "ماركا", أن مانشستر سيتي يملك الأموال الكافية لضم كوندي هذا الصيف، مؤكدة أنه النادي الوحيد، الذي دخل في مفاوضات مباشرة مع إشبيلية لضم اللاعب.

وأشارت إلى أن كوندي لديه شرط جزائ في عقده مع إشبيلية، بقيمة 80 مليون يورو، لكن السيتي سيقدم عرضا جديدا بقيمة 55 مليون يورو، وهو مبلغ أعلى بـ5 ملايين يورو من العرض الأول.