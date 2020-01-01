محميات فلسطين: كوفيد ١٩ فرصة لإعادة دراسة أهمية تطوير السياحة الريفية

رام الله / سما /

قال موقع محميات فلسطين الإلكتروني بأن اليوم العالمي للسياحة الذي يأتي في السابع والعشرين من كل عام يحمل شعار " السياحة والتنمية الريفية " للاحتفال بالقدرة الاستثنائية للقطاع على خلق فرص خارج المدن الكبرى والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي في جميع أنحاء العالم.

وأضاف في بيان صحافي صدر عنه اليوم بانه فرصة لإعادة وتطوير وبناء السياحة في ظل جائحة كوفيد 19 بطريقة آمنة ومنصفة وصديقة للمناخ وخاصة بعد تأثرها السلبي الذي تمثل في تهديد مبادرات الحفاظ على الحياة البرية وحماية التراث الثقافي العالمي.

وأشار الموقع بأن السياحة الريفية في فلسطين تشكل عاملا هاما في تنمية الوعي البيئي وتعزيز الثقافة والإنتاج المحلي المستدام وخلق وظائف جديدة حيث أن الشباب في المجتمعات الريفية كانت السياحة الداخلية لهم فرصة لكسب الرزق، وقد أثرت جائحة كوفيد 19 على قطاع السياحة من خلال اعلان حالة الطوارئ والقيود التي فرضت على السفر ومنع التنقل بين محافظات الضفة الغربية.

ودعا محميات فلسطين إلى ضرورة إدارة السياحة الريفية والبيئية منها بشكل جيد لما تشكله من تنمية وفائدة للمجتمع الريفي، مشيرا بأن الموقع ومن خلال مؤسسة هانس زايدل الألمانية وبالتعاون مع وزارة السياحة عمل على دعم الهيئات المحلية في تعزيز العمل تجاه السياحة الريفية وليكون لها دورا فاعلا في تعظيم الجدوى التنموية للمقاصد السياحية الطبيعية من خلال المحميات الطبيعية.

وأضاف بأنه سيصدر قريبا بالتعاون مع سلطة جودة البيئة ووزارة السياحة والآثار، الكتاب الأول في فلسطين بعنوان "دليل المسارات السياحية في فلسطين " والذي يهدف إلى دعم السياحة الداخلية والريفية وإبراز دورها في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والبيئي من خلال استعراض عدد من المسارات السياحية والبيئية.