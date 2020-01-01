وزارة الصحة : تسجيل حالة وفاة و67 إصابة بكورونا في غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة، و67 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن حالة الوفاة هي للمواطن أحمد فيصل رمضان 70 عامًا، والذي كان يتلقى العلاج في قسم العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 120 حالة تعافٍ جديدة من بين المصابين.

وذكرت أن المختبر المركزي أجرى فحوصات لـ 2073 عينة جديدة خلال نفس الفترة.

وبلغ إجمالي تراكي المصابين منذ آذار الماضي 2725، منهم 1646 حالة نشطة، و1060 متعافين، و19 حالة وفاة.

من جهته، قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة، في حديث إذراعي صباح اليوم، إنه تقرر اعتماد بروتوكول حجر العائدين عبر معبر رفح لمدة أسبوع واحد، وفي اليوم الخامس يتم إجراء المسح المخبري للمستضافين.

وأضاف، إذا ظهرت نتيجة الفحص "سلبية" في اليوم السابع يعود المواطن إلى منزله وفق نظام صحي ويحجر نفسه في بيته مدة أسبوع أخر، وإن كانت إيجابية يتم عزله في مستشفى العزل إلى حين تماثله للشفاء.