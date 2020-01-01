رام الله / سما /

تصدر دعوة الرئيس محمود عباس في كلمته أمام الدورة الـــ75 للجمعية العامــة للأمم المتحدة الأمين العام للبدء بترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم السبت.

كما تناولت تأكيد سيادته على أنه لا أمن ولا سلام في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وشعبنا لن يخضع للضغوط والإملاءات.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس: أدعو الأمين العام أن يبدأ بترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات

إصابات في كفر قدوم وعصيرة القبلية والخليل

الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من هنية

البرلمان البريطاني يدعو حكومته للاعتراف بدولة فلسطين ويرفض سياسة الضم للأراضي الفلسطينية

باكستان تؤكد عدم شرعية مخططات الضم ومشاريع التوسع الاستيطاني

نتنياهو يوعز بالمصادقة على بناء 5 آلاف وحدة استيطانية في الضفة

5 وفيات و452 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وزير الخارجية التونسي: فلسطين يجب أن تكون في أي مبادرة ترمي إلى إيجاد حل للقضية

"الصحة العالمية" تحذر: مليونا وفاة محتملة بـ "كورونا" في حال عدم القيام بكل ما يلزم

"الأيام":

الرئيس يجدد الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي: نستعد لإجراء انتخابات بمشاركة الجميع

الاحتلال يسلم جثمان شهيدة من مخيم عقبة جبر

"الوباء": خمس وفيات ورصد 452 إصابة جديدة وإغلاق حييّن في غزة وخان يونس لظهور إصابات

إصابة عشرات المواطنين في مواجهات عنيفة بعد محاولة قمع مسيرات بمحافظات عدة

الاحتلال يجرف مساحات واسعة في الأغوار ومستوطنون يحرقون أشجار زيتون في الخضر

الاحتلال يمنع المصلين من الوصول إلى الأقصى بحجة "كورونا"

واشنطن تصعد الضغوطات على السودان: المعونات ورفع العقوبات مقابل التطبيع

مقتل مواطن في يافا بإطلاق نار ومصابان قرب أم الفحم

"القدس":

الرئيس عباس في كلمته أمام الأمم المتحدة: لا أمن ولا سلام في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية وشعبنا لن يخضع للضغوط والإملاءات

قطر تعتذر عن تسلم رئاسة الجامعة العربية

5 وفيات و452 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق في كفر قدوم وعصيرة القبلية والخليل

نتنياهو وغانتس يصادقان على بناء ٥ آلاف وحدة استيطانية

المئات يؤدون الصلاة في الأقصى وسط حصار مشدد للبلدة القديمة

عريقات لممثلي أوروبا: الانتخابات ستجرى بالضفة والقدس وغزة

٣٦ وفاة و٨٢٦٤ إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل خلال ٢٤ ساعة