  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يتوقع تصعيدًا في غزة نهاية الشهر المقبل

السبت 26 سبتمبر 2020 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يتوقع تصعيدًا في غزة نهاية الشهر المقبل



القدس المحتلة / سما /

وجّهت قيادة الجبهة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي للاستعداد لتصعيد عسكري في قطاع غزّة، نهاية الشّهر المقبل، بحسب ما ذكر موقع القناة 12، صباح اليوم، السبت.

ويخشى جيش الاحتلال، وفق الموقع، أن تؤدي سلسلة من الأحداث خلال الفترة المقبلة إلى تقويض الاستقرار في المنطقة.

وقال ضابط الكتيبة 74 التابعة للواء الجنوبي، المقدّم إيتي زعفراني، إن الوضع في "قطاع غزّة من الممكن أن يتغيّر في أيّة لحظة". وقصفت هذه الكتيبة 24 موقعًا عسكريًا لحركة حماس مؤخرًا، ردًا على إطلاق البالون الحارقة والقذائف، بحسب القناة.

وسلسلة الأحداث المحتملة المشار إليها، بحسب القناة، هي: ازدياد تفشّي فيروس كورونا في قطاع غزّة؛ ارتباط حركة حماس بالمعدات الطبيّة الداخلة من إسرائيل؛ انتهاء المنحة القطرية في نهاية تشرين أول المقبل؛ الضغط الشعبي على حماس لإعادة إطلاق البالونات الحارقة والقذائف. بالإضافة إلى الانتخابات الأميركيّة.

وقال المراسل العسكري للقناة، نير دفوري، إنّ هذه الأحداث ستؤثّر على الوضع السياسي وعلى الفلسطينيين بالتالي.

والأسبوع الماضي، توقّع قال وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، تصعيدا في قطاع غزة، الشّهر المقبل.

وقال غانتس إن على إسرائيل استئناف المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، والعمل على تجديد التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

وعن تأثير توقيع اتفاقيتي التطبيع مع البحرين والإمارات، قال غانتس "في الوقت الحالي لا أرى مؤشرات على تصعيد أمني من جانبهم (الفلسطينيون)، لكني لا أستبعد اندلاع أعمال عنف في الضفة، في النهاية ستكون هناك قشة ستكسر ظهر البعير، مع استمرار الصعوبات الاقتصادية وأزمة فيروس كورونا وعدم التنسيق قد يؤدي إلى اندلاع تصعيد جديد".

وأضاف "علينا أن ننظر إلى مصالحنا التي هي الحفاظ على الاستقرار والاستيطان والعيش بسلام. الفلسطينيون هنا، لن يذهبوا إلى أي مكان، ولن نذهب نحن إلى أي مكان (...) لقد عقدنا السلام مع دولة بعيدة. يجب أن نحاول حل المشكلة مع الفلسطينيين أيضًا"، مشددا على أنه على إسرائيل تجديد حوارها السياسي مع السلطة الفلسطينية والعمل على تجديد التنسيق الأمني.

ولفت غانتس إلى أنه لا يعول على جهود الوساطة المصرية للتوصل إلى حل لقضية الأسرى والمفقودين وهو في رأيه شرط لتعزيز تفاهمات التهدئة في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل الصراف البشيتي

أنقرة تكشف عن اجتماع تركي مصري حول المتوسط

نيابة غزة توضح مستجدات مقتل الصراف "البشيتي"وتحقق بتسريب صور مسرح الجريمة

شاهد.. الرئيس: لم نفوض أحدا للحديث أو التفاوض باسمنا.. ونستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس واسماعيل هنية...

شابيرو: الدول المطبعة ستقنع الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية اسرائيل واستحالة عودة اللاجئين

أولمرت: إسرائيل تعاني من مرض القوة المفرطة بيد حكومتها وتشهد فقدانا كاملا للضوابط

الأخبار الرئيسية

تفاصيل "خريطة فلسطين" التي عرضها محمد بن سلمان على الرئيس عباس

شاهد.. عزام الأحمد: اجتماع للفصائل في 3 تشرين أول المقبل لتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية..

القدس

هآرتس: من يستطيع إجبار أي فلسطيني على التوقيع ونسيان يافا وعكا؟

تعليم غزة يكشف مصير العام الدراسي لمختلف المراحل التعليمية في ظل تفشي فيروس كورونا

أولمرت: إسرائيل تعاني من مرض القوة المفرطة بيد حكومتها وتشهد فقدانا كاملا للضوابط