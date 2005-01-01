  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السّبت المقبل : الفصائل الفلسطينية تجتمع لتحديد موعدي الانتخابات

السبت 26 سبتمبر 2020 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السّبت المقبل : الفصائل الفلسطينية تجتمع لتحديد موعدي الانتخابات



رام الله / سما /

تجتمع الفصائل الفلسطينيّة السّبت المقبل للاتفاق على موعدي الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة، بحسب ما ذكرت "الأناضول"، اليوم، السّبت.

ونقلت "الأناضول" عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن "الموعد المبدئي للقاء أمناء الفصائل هو 3 أكتوبر المقبل"، إلا أنه لم يحدد مكان الاجتماع.

وأضاف مجدلاني أنّ "القضية الرئيسية للاجتماع هي الاتفاق الذي جرى في إسطنبول بين فتح وحماس، من أجل إقراره من كل الأمناء العامين، وتحديد موعد الانتخابات القادمة"، وأوضح أن الفترة الزمنية بين صدور المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات وإجرائها ستكون 90 يوما.

وأوّل من أمس، الخميس، اختتمت اجتماعات بين حركتي "حماس" و"فتح"، بدأت الثلاثاء الماضي، في مقر القنصلية العامة الفلسطينية بإسطنبول.

وقالت الحركتان في بيان مشترك، إنهما اتفقتا على "رؤية" ستقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، فهمي شاهين، إن "مختلف الفصائل تجري لقاءات داخلية ومشاورات تمهيدا لاجتماع الأمناء العامين".

وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس محمود عباس، في كلمة مسجلة أمام الدورة 75 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "رغم كل المعيقات نستعد لانتخابات تشريعية ورئاسية بمشاركة الجميع"، في إشارة إلى الفصائل والقوى الفلسطينية.

وفي 3 أيلول/سبتمبر الجاري، عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، اجتماعا بين رام الله وبيروت، توافقوا خلاله على "ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل".

ويعد التّوافق على إجراء انتخابات بقائمة مشتركة أمرا غير معهود، بسبب اختلاف الرؤى والأيديولوجيات السياسية لحركتي "فتح" و"حماس" المنقسمتين منذ 2007.

ومنذ حزيران/يونيو 2007، تشهد الساحة الفلسطينية انقساما، عقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة، وانفراد "فتح" بإدارة الضفة الغربية، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في استعادة الوحدة الداخلية.

وأجريت الانتخابات التشريعية الفلسطينية آخر مرة عام 2006، وفازت فيها "حماس" بالأغلبية، في حين أجريت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، وفاز بها عباس.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل الصراف البشيتي

أنقرة تكشف عن اجتماع تركي مصري حول المتوسط

نيابة غزة توضح مستجدات مقتل الصراف "البشيتي"وتحقق بتسريب صور مسرح الجريمة

شاهد.. الرئيس: لم نفوض أحدا للحديث أو التفاوض باسمنا.. ونستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس واسماعيل هنية...

شابيرو: الدول المطبعة ستقنع الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية اسرائيل واستحالة عودة اللاجئين

أولمرت: إسرائيل تعاني من مرض القوة المفرطة بيد حكومتها وتشهد فقدانا كاملا للضوابط

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يتوقع تصعيدًا في غزة نهاية الشهر المقبل

تفاصيل "خريطة فلسطين" التي عرضها محمد بن سلمان على الرئيس عباس

شاهد.. عزام الأحمد: اجتماع للفصائل في 3 تشرين أول المقبل لتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية..

القدس

هآرتس: من يستطيع إجبار أي فلسطيني على التوقيع ونسيان يافا وعكا؟

تعليم غزة يكشف مصير العام الدراسي لمختلف المراحل التعليمية في ظل تفشي فيروس كورونا