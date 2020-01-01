  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الخارجية التونسي: فلسطين يجب أن تكون في أي مبادرة ترمي إلى إيجاد حل لقضيتها

السبت 26 سبتمبر 2020 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية التونسي: فلسطين يجب أن تكون في أي مبادرة ترمي إلى إيجاد حل لقضيتها



القدس المحتلة / سما /

قال زير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ، إن أي مبادرة ترمي إلى ايجاد تسوية للقضية الفلسطينية، لا بد وأن يكون الجانب الفلسطيني جزءا منها.

وأضاف الجرندي خلال لقائه سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم، امس ، أن مبادرات التسوية يجب أن تقوم على المرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وأكدّ على موقف تونس الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساندة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف ولا تسقط بالتقادم في تقرير مصيره وإقامة دولته الحرّة المستقلّة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وتناول اللقاء العلاقات التاريخية العريقة والمتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، والرغبة المشتركة في مزيد تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون وفقا للمصالح المشتركة.

من جهته، أشاد الفاهوم بدعم رئيس الجمهورية الموصول لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة، مثمّنا مبادرات تونس في نصرة القضيّة الفلسطينية في كافة المحافل الدولية والتي كان آخرها خطاب الرئيس التونسي في الدورة الأخيرة لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل الصراف البشيتي

أنقرة تكشف عن اجتماع تركي مصري حول المتوسط

نيابة غزة توضح مستجدات مقتل الصراف "البشيتي"وتحقق بتسريب صور مسرح الجريمة

شاهد.. الرئيس: لم نفوض أحدا للحديث أو التفاوض باسمنا.. ونستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس واسماعيل هنية...

شابيرو: الدول المطبعة ستقنع الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية اسرائيل واستحالة عودة اللاجئين

أولمرت: إسرائيل تعاني من مرض القوة المفرطة بيد حكومتها وتشهد فقدانا كاملا للضوابط

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يتوقع تصعيدًا في غزة نهاية الشهر المقبل

تفاصيل "خريطة فلسطين" التي عرضها محمد بن سلمان على الرئيس عباس

شاهد.. عزام الأحمد: اجتماع للفصائل في 3 تشرين أول المقبل لتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية..

القدس

هآرتس: من يستطيع إجبار أي فلسطيني على التوقيع ونسيان يافا وعكا؟

تعليم غزة يكشف مصير العام الدراسي لمختلف المراحل التعليمية في ظل تفشي فيروس كورونا