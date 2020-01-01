  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الفنان يحيى حوى مصاب بكورونا ويرقد بـ"العناية"

السبت 26 سبتمبر 2020 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفنان يحيى حوى مصاب بكورونا ويرقد بـ"العناية"



وكالات

بعد نحو عشرة أيام من كشف الفنان السوري يحيى حوى عن إصابته بفيروس كورونا، ذكرت صفحته الرسمية أن حالته ساءت واضطر للدخول إلى غرفة العناية المشددة الخميس.

وقالت الصفحة الرسمية الخميس: "أعزاءنا محبي و متابعي #يحيى_حوى في كل مكان، يؤسفنا أن نبلغكم بتدهور حالته الصحية من جديد، وتم نقله إلى العناية المشددة لزيادة المتابعة، إذ إنه يجد صعوبة كبيرة في التنفس، والأوكسجين سجل انخفاضا كبيرا"، وفق الصفحة.

وكان حوى الذي يقيم في كندا؛ قد نشر تسجيلا مصورا في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري ذكر فيه أن الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى بعض الأعراض التي قال إنها بدأت بالتراجع، وهو ما أكده بعد يومين. لكن وضعه الصحي شهد انتكاسة مجددا الخميس.

وقبل الكشف عن إصابته بالفيروس، كان حوى قد نشر عدة تسجيلات مصورة عن أنشطة ولقاءات له في إسطنبول التركية.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل الصراف البشيتي

معاريف: هاتان الدولتان العربيتان ستوقعان إتفاقية سلام مع إسرائيل الإسبوع القادم

محدث: الجيش المصري يطلق النار صوب 3 صيادين فلسطينيين وانباء عن استشهاد اثنين

ضغوط أمريكية على قطر : حل الأزمة الخليجية مقابل السلام مع إسرائيل

أنقرة تكشف عن اجتماع تركي مصري حول المتوسط

نيابة غزة توضح مستجدات مقتل الصراف "البشيتي"وتحقق بتسريب صور مسرح الجريمة

شاهد.. الرئيس: لم نفوض أحدا للحديث أو التفاوض باسمنا.. ونستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية

الأخبار الرئيسية

شاهد.. عزام الأحمد: اجتماع للفصائل في 3 تشرين أول المقبل لتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية..

القدس

هآرتس: من يستطيع إجبار أي فلسطيني على التوقيع ونسيان يافا وعكا؟

تعليم غزة يكشف مصير العام الدراسي لمختلف المراحل التعليمية في ظل تفشي فيروس كورونا

أولمرت: إسرائيل تعاني من مرض القوة المفرطة بيد حكومتها وتشهد فقدانا كاملا للضوابط

شاهد.. الرئيس: لم نفوض أحدا للحديث أو التفاوض باسمنا.. ونستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية