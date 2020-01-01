الفنان يحيى حوى مصاب بكورونا ويرقد بـ"العناية"

وكالات

بعد نحو عشرة أيام من كشف الفنان السوري يحيى حوى عن إصابته بفيروس كورونا، ذكرت صفحته الرسمية أن حالته ساءت واضطر للدخول إلى غرفة العناية المشددة الخميس.



وقالت الصفحة الرسمية الخميس: "أعزاءنا محبي و متابعي #يحيى_حوى في كل مكان، يؤسفنا أن نبلغكم بتدهور حالته الصحية من جديد، وتم نقله إلى العناية المشددة لزيادة المتابعة، إذ إنه يجد صعوبة كبيرة في التنفس، والأوكسجين سجل انخفاضا كبيرا"، وفق الصفحة.



وكان حوى الذي يقيم في كندا؛ قد نشر تسجيلا مصورا في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري ذكر فيه أن الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى بعض الأعراض التي قال إنها بدأت بالتراجع، وهو ما أكده بعد يومين. لكن وضعه الصحي شهد انتكاسة مجددا الخميس.



وقبل الكشف عن إصابته بالفيروس، كان حوى قد نشر عدة تسجيلات مصورة عن أنشطة ولقاءات له في إسطنبول التركية.