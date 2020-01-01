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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس واسماعيل هنية...

الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس واسماعيل هنية...



رام الله /سما/

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

وأكد الرئيس دعمه لجهود الحوار بين حركتي "فتح" و"حماس" وبقية فصائل العمل الوطني الفلسطيني، من أجل الخروج بالنتائح المرجوة وصولا لإجراء الانتخابات المتفق عليها.

وشدد الرئيس على أهمية أن يكون الجميع تحت مظلة الوحدة الفلسطينية، لمجابهة المخاطر والتحديات التي تواجه قضيتنا في هذه المرحلة المصيرية.

من جهته، أكد هنية موقف حركته الداعم لإنجاح الحوار الجاري، مشددا على أهمية بناء جبهة وطنية واحدة للتصدي للمؤامرات التي تواجه شعبنا في هذه المرحلة.

وأثنى على رعاية الرئيس لهذه الحورارات، ومواقفه الداعمة لها.

من جهة أخرى، أشاد هنية بخطاب الرئيس الذي ألقاه مساء اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفا اياه بالمعبر عن اللحظة التي نعيشها في هذه المرحلة التاريخية.

#الرئيس عباس #اسماعيل هنية #حماس #المصالحة الفلسطينية

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