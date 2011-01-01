  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد.. عزام الأحمد: اجتماع للفصائل في 3 تشرين أول المقبل لتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية..

الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. عزام الأحمد: اجتماع للفصائل في 3 تشرين أول المقبل لتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية..



رام الله /سما/

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إنه تم الاتفاق مع حركة حماس على تفاصيل الانتخابات وفقا لاتفاق المصالحة عام 2011.

وقال الأحمد في حديث له عبر قناة "رؤيا" الأردنية، إن تم الاتفاق على إجراء إنتخابات تشريعية يتبعها إنتخابات رئاسية بفترة وجيزة.

وأشار الى أن الرئيس عباس دعا الامناء العامين للفصائل الفلسطيني لإجتماع يوم الثالث من أكتوبر المقبل تمهيدا لإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعدا للإنتخابات التي ستقوم عليها حكومة شراكة وطنية، ومعالجة آثار الإنقسام الذي اعتبره صناعة إقليمية دولية، وليس صناعة فلسطينية.

وأكد أن هذا الإتفاق يأتي للتصدي الى صفقة القرن، ومواجهة الهرولة للتطبيع مع الإحتلال من قبل بعض الدول العربية.

وأوضح الأحمد، أن قانون التمثيل النسبي في البرلمان المقبل يضمن حق جميع الاطراف.

ولفت إلى أن الإحتلال سيضع كافة العراقيل في مواجهة إتفاق المصالحة الفلسطينية، وفي وجه إقامة الإنتخابات التشريعية.

#عزام الاحمد #حركة حماس #حركة فتح #الانتخابات الفلسطينية #المصالحة الفلسطينية #الرئيس عباس #اجتماع الامناء العامين

الأكثر قراءة اليوم

غزة: مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل الصراف البشيتي

ارتفاع على سعر صرف العملات مقابل الشيقل

معاريف: هاتان الدولتان العربيتان ستوقعان إتفاقية سلام مع إسرائيل الإسبوع القادم

محدث: الجيش المصري يطلق النار صوب 3 صيادين فلسطينيين وانباء عن استشهاد اثنين

ضغوط أمريكية على قطر : حل الأزمة الخليجية مقابل السلام مع إسرائيل

شابيرو: الدول المطبعة ستقنع الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية اسرائيل واستحالة عودة اللاجئين

"جيروزاليم بوست": السلطة الفلسطينية تفقد 85% من المساعدات العربية

الأخبار الرئيسية

القدس

هآرتس: من يستطيع إجبار أي فلسطيني على التوقيع ونسيان يافا وعكا؟

تعليم غزة يكشف مصير العام الدراسي لمختلف المراحل التعليمية في ظل تفشي فيروس كورونا

أولمرت: إسرائيل تعاني من مرض القوة المفرطة بيد حكومتها وتشهد فقدانا كاملا للضوابط

شاهد.. الرئيس: لم نفوض أحدا للحديث أو التفاوض باسمنا.. ونستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية

89

غزة: مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل الصراف البشيتي