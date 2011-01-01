شاهد.. عزام الأحمد: اجتماع للفصائل في 3 تشرين أول المقبل لتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية..

رام الله /سما/

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إنه تم الاتفاق مع حركة حماس على تفاصيل الانتخابات وفقا لاتفاق المصالحة عام 2011.

وقال الأحمد في حديث له عبر قناة "رؤيا" الأردنية، إن تم الاتفاق على إجراء إنتخابات تشريعية يتبعها إنتخابات رئاسية بفترة وجيزة.

وأشار الى أن الرئيس عباس دعا الامناء العامين للفصائل الفلسطيني لإجتماع يوم الثالث من أكتوبر المقبل تمهيدا لإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعدا للإنتخابات التي ستقوم عليها حكومة شراكة وطنية، ومعالجة آثار الإنقسام الذي اعتبره صناعة إقليمية دولية، وليس صناعة فلسطينية.

وأكد أن هذا الإتفاق يأتي للتصدي الى صفقة القرن، ومواجهة الهرولة للتطبيع مع الإحتلال من قبل بعض الدول العربية.

وأوضح الأحمد، أن قانون التمثيل النسبي في البرلمان المقبل يضمن حق جميع الاطراف.

ولفت إلى أن الإحتلال سيضع كافة العراقيل في مواجهة إتفاق المصالحة الفلسطينية، وفي وجه إقامة الإنتخابات التشريعية.