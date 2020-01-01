الرجوب يبحث سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد القطري لكرة القدم

الدوحة /سما/

بحث رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، مع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون بين الاتحادين، وآليات تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة سابقا بينهما والهادفة لتطوير اللعبة في البلدين.

وتعهد الاتحاد القطري بتقديم 100 ألف مسحة طبية، و300 "كيت" خاص بفحص فيروس كورونا للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم للمساعدة في محاربة تفشي جائحة كورونا في فلسطين.

بدوره، ثمن اللواء الرجوب الدعم المستمر من الاتحاد القطري، مؤكدا حرص الاتحاد الفلسطيني على تعزيز التعاون بين الاتحادين، والاستفادة من الخبرة والتطور الكبير التي يمتلكها الاتحاد القطري في سبيل تطوير اللعبة في فلسطين على كافة الأصعدة.