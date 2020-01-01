  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأوقاف توضح جهودها لإعادة فتح مساجد غزة

الجمعة 25 سبتمبر 2020 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف توضح جهودها لإعادة فتح مساجد غزة



غزة /سما/

اكد الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة د. عادل الهور، أن الوزارة اتخذت قرار إغلاق المساجد منذ اللحظات الأولى لتفشي فيروس كورونا حفاظاً على حياة المصلين وذلك وفق فتاوي دينية محددة. 

 وقال الهور في تصريح لاذاعة "القدس" إن الوزارة بصدد الاستعداد الإداري في تنظيف وتعقيم المساجد وتجديد وضع الملصقات على الأرض لترتيب وقوف المصلين، مستدركا: " وهذا الاستعداد لا يعني بأن المساجد ستفتح غدا". 

وأضاف الهور، أن فتح المساجد سيكون من خلال توصيات لجنة كورونا وهي صاحبة الاختصاص في إصدار القرارات، مبينا أن عودة الوزارات والمؤسسات الحكومية هو مؤشر إلي إعادة الحياة إلي طبيعتها والمساجد ستكون جزء من عملية التخفيف.

وأشار إلى انه منذ اللحظة الأولي لتفشي فيروس كورونا ولجنة الزكاة تقدم لشرائح كثير من أفراد المجتمع والأسر المستورة, معونات غذائية وذلك من أجل الوقوف مع أبناء شعبنا في هذه الأزمة.

#غزة #وزارة الاوقاف #فتح المساجد #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

غزة: مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل الصراف البشيتي

ارتفاع على سعر صرف العملات مقابل الشيقل

معاريف: هاتان الدولتان العربيتان ستوقعان إتفاقية سلام مع إسرائيل الإسبوع القادم

محدث: الجيش المصري يطلق النار صوب 3 صيادين فلسطينيين وانباء عن استشهاد اثنين

ضغوط أمريكية على قطر : حل الأزمة الخليجية مقابل السلام مع إسرائيل

شابيرو: الدول المطبعة ستقنع الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية اسرائيل واستحالة عودة اللاجئين

"جيروزاليم بوست": السلطة الفلسطينية تفقد 85% من المساعدات العربية

الأخبار الرئيسية

شاهد.. عزام الأحمد: اجتماع للفصائل في 3 تشرين أول المقبل لتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية..

القدس

هآرتس: من يستطيع إجبار أي فلسطيني على التوقيع ونسيان يافا وعكا؟

تعليم غزة يكشف مصير العام الدراسي لمختلف المراحل التعليمية في ظل تفشي فيروس كورونا

أولمرت: إسرائيل تعاني من مرض القوة المفرطة بيد حكومتها وتشهد فقدانا كاملا للضوابط

شاهد.. الرئيس: لم نفوض أحدا للحديث أو التفاوض باسمنا.. ونستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية