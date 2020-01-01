الأوقاف توضح جهودها لإعادة فتح مساجد غزة

غزة /سما/

اكد الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة د. عادل الهور، أن الوزارة اتخذت قرار إغلاق المساجد منذ اللحظات الأولى لتفشي فيروس كورونا حفاظاً على حياة المصلين وذلك وفق فتاوي دينية محددة.

وقال الهور في تصريح لاذاعة "القدس" إن الوزارة بصدد الاستعداد الإداري في تنظيف وتعقيم المساجد وتجديد وضع الملصقات على الأرض لترتيب وقوف المصلين، مستدركا: " وهذا الاستعداد لا يعني بأن المساجد ستفتح غدا".

وأضاف الهور، أن فتح المساجد سيكون من خلال توصيات لجنة كورونا وهي صاحبة الاختصاص في إصدار القرارات، مبينا أن عودة الوزارات والمؤسسات الحكومية هو مؤشر إلي إعادة الحياة إلي طبيعتها والمساجد ستكون جزء من عملية التخفيف.

وأشار إلى انه منذ اللحظة الأولي لتفشي فيروس كورونا ولجنة الزكاة تقدم لشرائح كثير من أفراد المجتمع والأسر المستورة, معونات غذائية وذلك من أجل الوقوف مع أبناء شعبنا في هذه الأزمة.