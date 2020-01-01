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رئيس المجلس الأوروبي: ملتزمون بحل الدولتين

الجمعة 25 سبتمبر 2020 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس المجلس الأوروبي: ملتزمون بحل الدولتين



رام الله /سما/

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن إحلال السلام في الشرق الأوسط أصبح أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى.

وأكد ميشيل، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن قضية السلام بين فلسطينن وإسرائيل يجب أن تستمر،دعماً للتطلعات المشروعة لكلا الطرفين.

وشدد على أهمية الالتزام بحل الدولتين، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يدخر جهداً للعمل لتسهيل عودة الجانبين إلى طاولة المفاوضات، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك اللجنة الرباعية الدولية.

وأضاف: "نعمل على إيجاد حل تفاوضي ضمن المعايير المتفق عليها دوليًا. لالتزامنا بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

#المجلس الأوروبي #حل الدولتين #شارل ميشيل

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