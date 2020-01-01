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حماس: مواصلة الاحتلال الاستيطان تكشف أكاذيب المطبعين

الجمعة 25 سبتمبر 2020 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مواصلة الاحتلال الاستيطان تكشف أكاذيب المطبعين



غزة /سما/

 اعتبرت حركة "حماس"، الجمعة، أن مواصلة الاحتلال مشاريعه الاستيطانية تكشف أكاذيب المطبعين معه.

وفي وقت سابق الجمعة، كشفت "القناة السابعة" الاسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أوعز بالتصديق على بناء 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية.

وتعليقا على ذلك، قال الناطق باسم "حماس" حازم قاسم في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن "مصادقة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة، يعكس الأكاذيب التي روجتها الأطراف الموقعة على اتفاقيات التطبيع، فيما يتعلق بوقف مخطط الضم مقابل التطبيع".

وأضاف قاسم : "مثل هذه القرارات الإسرائيلية الاستيطانية تؤكد حجم الجريمة التي ارتكبها من وقع اتفاقيات تطبيع مع هذا الكيان الاستعماري".

وشدد على أن "هذا الإعلان يؤكد ما حذرنا منه منذ البداية، من أن اتفاقات التطبيع مع الاحتلال، ستشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني".

وأكد قاسم أن التطبيع العربي "شجع الاحتلال على الاستمرار بالاستيطان بالأراضي الفلسطينية".

#حماس #الاستيطان #اسرائيل #قطاع غزة

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