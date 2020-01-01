باكستان تدعو لدور أممي فاعل في حل الصراعات

اسلام اباد /سما/

قال رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، اليوم الجمعة، إن فلسطين تمثل جرحاً دامياً لم يندمل، في مواجهة كافة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد خان، في كلمة خلال أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد افتراضيا، عدم شرعية مخططات الضم ومشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلية، مشددا على عدم جدوى العقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال في إمكانية تحقيق السلام.

وأضاف: "فرض الظروف المعيشية الصعبة وغير الإنسانية على الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة، لا يمكن أن يجلب السلام في هذه المنطقة التي انعدم فيها الاستقرار".

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على دعم بلاده الأزلي لحل الدولتين، امتثالا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي إطار ما تم ا لاتفاق عليه دوليا، بما يكفل قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا ومستقلة سياسيا على حدود الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وأكد أن الأمم المتحدة تمثل أفضل محفل من أجل العمل بشكل جماعي، لتسوية الصراعات وكل ما يمس بالسلم والأمن الدوليين، ولدعم التنمية المنصفة، ولإيجاد حلول للمشاكل العالمية.