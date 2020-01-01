أنقرة تكشف عن اجتماع تركي مصري حول المتوسط

انقرة /سما/

أعرب مساعد وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران، عن استعداد بلاده لإبرام اتفاق مع مصر حول ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة في المتوسط.

وأضاف المسؤول التركي في مؤتمر حول رؤية أنقرة للعدالة والتعاون شرقي المتوسط، وتأثيراتها على النظام الدولي الذي تنظمه دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن بلاده تنظم عددا من الفعاليات مع عدة بلدان مطلة على المتوسط بما فيها مصر، من أجل تحديد مناطق النفوذ البحرية. وفق روسيا اليوم.

وتابع قائلا: "عقدنا اجتماعا مع مصر في هذا الشأن، ونحن مستعدون لعقد لقاءات أخرى ومنفتحون لعقد اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة معها، وهذا الأمر متروك لموقف القاهرة".

ولفت إلى أن التعاون في شرق المتوسط، سيعود بالنفع على كافة البلدان المطلة على المتوسط، مؤكدا أن تركيا كانت وما زالت تؤيد حل الخلافات القائمة عن طريق الحوار.

وأشار إلى أن بلاده ترغب في تحويل شرق المتوسط إلى منطقة للتعاون، رغم حالة عدم الاستقرار التي تحيط بهذه المنطقة.

وأضاف أن منطقة شرق المتوسط تستحوذ على أهمية استراتيجية لأنها نقطة عبور إلى الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وممر هام للتجارة الدولية.