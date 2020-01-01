"رويترز": السودان يعارض الربط بين شطبه من قائمة الإرهاب والتطبيع مع إسرائيل

الخرطوم /سما/

أفادت وكالة "رويترز"، بأن السودان يقاوم محاولات الولايات المتحدة الربط بين ملفي شطبه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتطبيع علاقاته مع إسرائيل.

ونقلت الوكالة اليوم الجمعة عن مصدرين أمريكيين وآخر خليجي قولهم إن مسؤولين أمريكيين، في المفاوضات التي جرت مؤخرا في الإمارات بمشاركة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ألمحوا إلى أنهم يريدون من الخرطوم أن تحذو حذو الإمارات والبحرين في التطبيع مع إسرائيل وعرضوا على السودان مساعدات تنموية وإنسانية لقاء ذلك.

لكن ثلاثة مسؤولين في الحكومة السودانية أكدوا للوكالة أن الخرطوم تقاوم الربط بين قضيتي قائمة الإرهاب والتطبيع.