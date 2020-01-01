ضبط عشرات القطع الاثرية بنابلس

نابلس /سما/

ضبطت الشرطة اليوم عشرات القطع الاثرية وألقت القبض على مشتبه به بحيازتها في بلدة بيت امرين شمال غرب نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ان معلومات توفرت لدى شرطة السياحة والآثار بنابلس تفيد بوجود مواد وقطع اثرية بحوزة أحد المواطنين في احدى قرى شمال نابلس.

وبعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة، ألقت شرطة السياحة والآثار باسناد من مركز شرطة عصيرة ومركز شرطة شمال غرب نابلس، القبض على مشتبه به بحيازة عشرات القطع الاثرية والتراثية.

وأضافت أن الشرطة ضبطت 444 قطعة اثرية مختلفة تنوعت بين العملة المعدنية وتماثيل وقطع فخارية تعود لحقب تاريخية مختلفة، بالإضافة لقطع أخرى يشتبه أنها اثرية بحاجة لمزيد من الفحص وقطع أخرى يشتبه بانها قطع مقلدة ومزورة.

وأكدت أنه تم سماع اقوال المشتبه به وتوقيفه 24 ساعة والتحفظ على المضبوطات لحين احالة الملف للنيابة العامة حسب الأصول.