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جرافات الاحتلال تقتلع أشجار زيتون وتنفذ عمليات تجريف غربي عزون

الجمعة 25 سبتمبر 2020 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
جرافات الاحتلال تقتلع أشجار زيتون وتنفذ عمليات تجريف غربي عزون



رام الله /سما/

اقتلعت جرافات الاحتلال العديد من اشجار الزيتون المعمرة بالقرب من النقطة العسكرية وبرج المراقبة في منطقة المنطار غربي بلدة عزون المحاذية للطريق الالتفافي رقم (55) .

وأفاد شهود عيان، قيام جرافة عسكرية ضخمة برفقة معدات عسكرية اخرى باقتلاع اشجار زيتون معمرة وتجريف المنطقة المحيطة بالنقطة العسكرية، وذلك ظهر الجمعة، ووجود مكثف لقوات الاحتلال بزعم القاء الحجارة على مركبة مستوطن كانت تسير على الطريق الالتفافي المحاذي للبلدة من الناحية الشمالية .

يشار ان الاحتلال يحيط عزون بـ6 بوابات امنية وزارعية وبرجين للمراقبة، اضافة إلى كاميرات المراقبة على المدخل الشمالي وامتداد المنطقة المحاذية للطريق الالتفافي ، إضافة إلى الاقتحامات اليومية وحملات الاعتقال .

#جرافات الاحتلال

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