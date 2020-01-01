  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة: مصرع طفل اثر سقوط جهاز التلفاز على رأسه

الجمعة 25 سبتمبر 2020 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة: مصرع طفل اثر سقوط جهاز التلفاز على رأسه



القدس المحتلة /سما/

 لقي طفل يبلغ عامين ونصف مصرعه اثر سقوط جهاز التلفاز عليه ليلة امس داخل منزله في بضواحي القدس المحتلة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن عمليات شرطة ضواحي القدس تلقت بلاغ مساء امس مفاده وصول طفل الى مجمع فلسطين الطبي في رام الله مصابا اثر سقوط جهاز التلفاز على رأسه، واعلن الاطباء لاحقا وفاته متأثرا بإصابته البليغة.

وأكدت ان الشرطة والنيابة العامة توجهوا الى المستشفى بحضور الطبيب الشرعي، حيث امر وكيل النيابة بتسليم جثمان الطفل الى ذويه بعد التأكد من خلو الحادثة من الشبهات الجنائية .

#وفاة طفل #ضواحي القدس

الأكثر قراءة اليوم

غزة: المباحث العامة تكشف ملابسات مقتل تاجر صرافة وسرقة أمواله في خانيونس

داخلية غزة تقرر تشديد الإجراءات في مناطق جديدة بالقطاع

معاريف: هاتان الدولتان العربيتان ستوقعان إتفاقية سلام مع إسرائيل الإسبوع القادم

محدث: الجيش المصري يطلق النار صوب 3 صيادين فلسطينيين وانباء عن استشهاد اثنين

ارتفاع على سعر صرف العملات مقابل الشيقل

قطر ترفض تسلم رئاسة الجامعة العربية مكان فلسطين

ضغوط أمريكية على قطر : حل الأزمة الخليجية مقابل السلام مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

شاهد.. الرئيس: لم نفوض أحدا للحديث أو التفاوض باسمنا.. ونستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية

89

غزة: مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل الصراف البشيتي

"جيروزاليم بوست": السلطة الفلسطينية تفقد 85% من المساعدات العربية

98

جلسات تجمع كافة الفصائل الفلسطينية الأسبوع المقبل لتحديد آليات إجراء الانتخابات

شابيرو: الدول المطبعة ستقنع الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية اسرائيل واستحالة عودة اللاجئين