عريقات يؤكد أهمية دعم الانتخابات العامة الفلسطينية

رام الله /سما/

التقى امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ظهر اليوم الجمعة في مكتبه في أريحا بسفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، حيث اطلع عريقات ضيوفه على آخر المستجدات وخاصة الحوار الفلسطيني الداخلي .



وقال عريقات إن المطلوب الان هو الدعم والمساندة لهذا الحوار الايجابي والبناء من اجل الوصول إلى الانتخابات العامة الفلسطينية الحرة والنزيهة، وبمراقبة دولية.



وأكد عريقات على أن الانتخابات ستجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ، وان الديمقراطية قادرة على دحر الاحتلال والطغيان وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود ١٩٦٧.