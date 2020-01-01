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الاردن: 3 حالات وفاة و610 إصابات بكورونا

الجمعة 25 سبتمبر 2020 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: 3 حالات وفاة و610 إصابات بكورونا



عمان /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل 620 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، منها 610 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7211.

وتوزعت الحالات الجديدة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 610 حالات محليّة منها 306 حالات في محافظة العاصمة عمّان، و146 حالة في محافظة البلقاء، و91 حالة في محافظة الزرقاء، و24 حالة في محافظة الكرك، و16 حالة في محافظة المفرق، و9 حالات في محافظة معان، و8 حالات في محافظة إربد، وحالتان في لواء الرمثا، و3 حالات في محافظة عجلون، وحالتان في محافظة مأدبا، و حالتان في محافظة الطفيلة، وحالة واحدة في محافظة جرش.
كما سجلت 10 حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، إضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 39 حالة.
وأشار الموجز إلى تسجيل 98 حالة شفاء منها 15 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و74 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و3 حالات في مستشفى الملكة علياء، و6 حالات في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

ولفت إلى إجراء 14064 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 1142025 فحصاً.

#الاردن #فيروس كورونا

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