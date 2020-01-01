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الشرطة تفض 4 حفلات زفاف وتحرر 151 مخالفة في جنين

الجمعة 25 سبتمبر 2020 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تفض 4 حفلات زفاف وتحرر 151 مخالفة في جنين



جنين /سما/

 فضّت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية مساء امس 4 تجمعات لحفلات زفاف خلافاً للتعليمات الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة انه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة 4 حفلات زفافٍ في عدد من بلدات المحافظة على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذه الحفلات وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها حسب الاصول.

وفي سياق متصل حررت شرطة المحافظة 151 مخالفة لعدد من المحال والمنشئات والأفراد لعدم الإلتزام بإجراءات السلامة العامة وارتداء الكمامات.

#الشرطة

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