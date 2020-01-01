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داخلية غزة تنشر كشف أسماء "التنسيقات المصرية" المغادرين عبر معبر رفح يوم الأحد

الجمعة 25 سبتمبر 2020 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تنشر كشف أسماء "التنسيقات المصرية" المغادرين عبر معبر رفح يوم الأحد



غزة /سما/

كشفت وزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الجمعة، أسماء مسافري "التنسيقات المصرية" عبر معبر رفح يوم بعد غدٍ الأحد.

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، في تصريح وصل "سما الاخبارية" نسخة عنه: عن وصول كشف "التنسيقات المصرية" من قبل الجانب المصري، والمقرر مغادرتهم عبر معبر رفح بعد غدٍ الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020، والذين عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس (كورونا) اليوم الجمعة، وفق الملاحظات الآتية:

على كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص لدى نفس المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها، وذلك اليوم الجمعة من الساعة 6:00 حتى 7:00 مساء.

وأكدت هيئة المعابر والحدود، أنه من يتغيب عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر.

مرفق أسماء المسافرين بكشف التنسيقات المصرية:



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