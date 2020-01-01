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نيابة غزة توضح مستجدات مقتل الصراف "البشيتي"وتحقق بتسريب صور مسرح الجريمة

الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيابة غزة توضح مستجدات مقتل الصراف "البشيتي"وتحقق بتسريب صور مسرح الجريمة



غزة /سما/

أعلنت النيابة العامة بقطاع غزة، اليوم الجمعة، أنها بدأت أمس الخميس تحقيقاتها في واقعة مقتل المجني عليه أحمد زكي البشيتي، في محافظة خانيونس منذ اكتشافها، وتابعت نيابة خانيونس الجزئية جهود المباحث العامة وتحرياتها وصولاً إلى القبض على المشتبه به بارتكاب الجريمة، وضبط الأدوات المستخدمة فيها وآثارها.

وأضافت النيابة في بيان صحفي: "قد كلف رئيس نيابة خانيونس الجزئية وكيل النيابة بمعاينة جثة المجني عليه، والإشراف على التشريح بدائرة الطب الشرعي، بالإضافة إلى تكليف فريق الأدلة الجنائية معاينة مسرح الجريمة وإعداد التقارير الفنية اللازمة، وقد استمر استجواب المتهمين طوال الليل حتى صباح اليوم الجمعة وتم توجيه التهم لهم".

وأكدت النيابة العامة أنها ستحرص على إنهاء الإجراءات بالسرعة والدقة الممكنة، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة خلال الأسبوع القادم، وذلك بهدف الإسراع بمحاكمة المتهمين، والمطالبة بإيقاع أقصى العقوبات بحقهم وفقاً للقانون.

وأعلنت النيابة أنها بدأت تحقيقاً مستقلاً حول إفشاء أسرار التحقيق في الواقعة وتسريب صور مسرح الجريمة والمجني عليه، كون ذلك يمثل جريمة استناداً لنص المادة (59) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وستتخذ إجراءاتها الحازمة بحق من يثبت ارتكابه لذلك.
 

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