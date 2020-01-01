صحة غزة: تفشي الوباء في القطاع مقلق وخطير ويحتاج مزيد من الوقت لاحتوائه

غزة /سما/

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، اليوم الجمعة، أن نسبة الإصابة خلال الساعات الماضية بلغت 6.5 % من مجمل الفحوصات، مشيرًا إلى أن هذا يعيدنا إلى بداية تفشي الوباء داخل المجتمع.

وأفاد القدرة، بأن ارتفاع نسبة الإصابات يجعل تفشي الوباء في قطاع غزة مقلق وخطير ويحتاج مزيد من الوقت لاحتوائه، موضحًا أن تجدد الخطورة في بؤر التفشي بعد تثبيطها في بعض المناطق سببه الاستهتار والسلوك غير المنضبط من المواطنين.

وأكد على أن نقص مواد الفحص تسبب بتراجع عدد العينات التي استطاع المختبر المركزي فحصها خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن المرحلة التي يمر بها قطاع غزة من تفشي الوباء خطيرة وتحتاج أن تتضافر الجهود للخروج منها بأقل الخسائر.

ودعا كافة المواطنين عدم التراخي والاستهتار لحظة واحدة في حماية أنفسهم ومن حولهم بالمحافظة على ارتداء الكمامة وتطهير اليدين والتباعد الجسدي.