إصابة شاب في مواجهات كفر قدوم مع جنود الاحتلال وحالات اختناق جماعية

قلقيلية /سما/

أصيب، اليوم الجمعة، بالرصاص المطاطي بقدمه في مواجهات مع جنود الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، خلال المشاركة في المسيرة الأسبوعية التي انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة باتجاه المدخل المغلق.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي والمعدني والإسفنجي وقنابل الغاز لقمع المشاركين في المسيرة، ونصب الكمائن بين أشجار الزيتون لاعتقال الشبان المشاركين في المسيرة الأسبوعية، وأدى هذا القمع لحالات اختناق جماعية.

يشار إلى أن المسيرة الأسبوعية تدخل عامها العاشر بهدف فتح المدخل الرئيس للقرية المغلق منذ عام 2003، ويحرم الاحتلال الأهالي من التواصل مع العالم الخارجي ويفرض عليهم الالتفاف عبر طريق طويلة للوصول على الطريق الرئيس الواصل بين قلقيلية ونابلس.