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إقامة صلاة الجمعة في خلة حسان المهددة بالمصادرة في بلدة بديا غرب سلفيت

الجمعة 25 سبتمبر 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إقامة صلاة الجمعة في خلة حسان المهددة بالمصادرة في بلدة بديا غرب سلفيت



سلفيت /سما/

أقيمت صلاة الجمعة على أراضي خلة حسان بين بلدة بديا غرب سلفيت وقرية سنيريا جنوب قلقيلية، رفضا لمحاولات المصادرة والاستيطان وإقامة بؤرة استيطانية في المكان.

وشارك في صلاة الجمعة التي دعت إليها فعاليات وطنية العشرات الذين عبروا عن تمسكهم بأرضهم والصمود عليها أمام محاولات المصادرة.

يشار إلى أن خلة حسان تعرضت لعدة محاولات تزوير صفقات بيع من قبل شركات استيطانية منذ عهد الثمانينيات وتم كشف هذه الصفقات عبر شكاوى رفعت من قبل المواطنين، واسترجاع اكثر من مائة دونم وتحاول الشركات الاستيطانية استباق المسار القانوني في المحاكم الإسرائيلية والاستيلاء على ما تبقى من أراضي خلة حسان التي تربط التجمعات السكنية الفلسطينية مع بعضها البعض.

#صلاة الجمعة #أراضي خلة حسان

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