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تمديد اعتقال الناشط خيري حنون ستة أيام

الجمعة 25 سبتمبر 2020 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمديد اعتقال الناشط خيري حنون ستة أيام



رام الله /سما/

 مددت المحكمة العسكرية في سالم فترة اعتقال الناشط خيري حنون (61 عاماً) لمدة ستة أيام أخرى.

ورفضت المحكمة طلب محاميه، الإفراج عنه بكفالة ووجهت له تهمة التحريض والمشاركة بفعاليات ونشاطات محظورة بحسب لائحة الاتهام

وتم نقل حنون إلى سجن عوفر قرب رام الله.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت اعتقلت حنون من منزله في بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم في 21 أيلول الجاري، واكتسب حنون شهرة محلية وعالمية بعد اعتداء جنود إسرائيليون عليه في الثاني من أيلول الجاري بشكل وحشي خلال وقفة في قرية شوفة، تنديداً بقرار الاحتلال مصادرة نحو 800 دونم من أراضي جبارة والراس وشوفة، لإقامة منطقة صناعية إسرائيلية استيطانية، حيث تمكن عدد كبير من الصحفيين توثيق حادثة الاعتداء وقيام جندي إسرائيلي بالضغط بركبته على رقبة حنون بطريقة أعادت إلى الأذهان جريمة قتل جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية، والذي قتل على يد شرطي في مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا الأمريكية قبل أشهر.

#محكمة الاحتلال #اسرى #سجون الاحتلال

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