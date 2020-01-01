  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات في مواجهات مع الاحتلال في عصيرة القبلية

الجمعة 25 سبتمبر 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات في مواجهات مع الاحتلال في عصيرة القبلية



نابلس /سما/

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال لفعالية حراثة الأراضي المهددة بالاستيلاء في قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي حافظ صالح للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال قمعت فعالية لحراثة أراضي القرية القريبة من مستوطنة "يتسهار"، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر في منطقة الوجه والصدر والقدم، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف: إن مواجهات تجري حاليا في القرية بين قوات الاحتلال المستوطنين الذي هاجوا القرية، مع الشبان، وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق وجرى إسعافهم ميدانيا.

وأوضح أن الفعالية دعت إليها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجان المقاومة الشعبية وفصائل العمل الوطني في محافظة نابلس، لحماية الأراضي المهددة بالاستيلاء.

#مواجهات #قوات الاحتلال #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

غزة: المباحث العامة تكشف ملابسات مقتل تاجر صرافة وسرقة أمواله في خانيونس

داخلية غزة تقرر تشديد الإجراءات في مناطق جديدة بالقطاع

قرار بعودة الدوام جزئياً في الوزارات والمؤسسات الحكومية في غزة

معاريف: هاتان الدولتان العربيتان ستوقعان إتفاقية سلام مع إسرائيل الإسبوع القادم

محدث: الجيش المصري يطلق النار صوب 3 صيادين فلسطينيين وانباء عن استشهاد اثنين

ارتفاع على سعر صرف العملات مقابل الشيقل

قطر ترفض تسلم رئاسة الجامعة العربية مكان فلسطين

الأخبار الرئيسية

"جيروزاليم بوست": السلطة الفلسطينية تفقد 85% من المساعدات العربية

98

جلسات تجمع كافة الفصائل الفلسطينية الأسبوع المقبل لتحديد آليات إجراء الانتخابات

شابيرو: الدول المطبعة ستقنع الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية اسرائيل واستحالة عودة اللاجئين

i

"المعلومات الذهبية".. إسرائيل ترفع السرية عن إنذار تسبب تأخيره بإخفاقها في حرب أكتوبر

وزيرة الصحة : تسجيل 5 حالات وفاة و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا