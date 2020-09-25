الخضري: مطلوب من "غوتيريش" التدخل لحل الأزمة المالية لأونروا

غزة / سما/

دعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتدخل العاجل والعمل من خلال موقعه المؤثر في المجتمع الدولي، لتأمين العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" من خلال الدول المانحة، وتأسيس شبكة أمان مالية لضمان تنفيذ خدماتها، ومجاراة الوضع الطارئ بسبب جائحة "كورونا".

وشدد الخضري على أن "أونروا" هي المؤسسة الدولية المُناط بها ملف رعاية اللاجئين، والتي تعمل لصالح اللاجئين الفلسطينيين، ولديها تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يفترض أن يكون مشفوعاً بغطاء مالي وشبكة أمان مالية، وعدم توفر التمويل للاونروا يُمثل مشكلة كبيرة، ويجب على المجتمع الدولي تداركها بشكل عاجل وسريع.

ووصف الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة 25-9-2020 إعلان "أونروا" أنها تواجه صعوبة في دفع رواتب الموظفين بسبب العجز المالي بالـ" خطير جداً"، ومؤشر على الأزمة الحادة.

وقال " الأزمة تدخل منحنى جديد بأنها تطال رواتب الموظفين وهذا مساس بالموظفين وعوائلهم".

وشدد على ضرورة عدم المساس بالخدمات المُقدمة للاجئين في مخيمات قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وسوريا ولبنان والأردن على صُعد تعليمية وصحية وإغاثية.

وذكر بأن الولايات المتحدة أوقفت قبل عامين المساعدات المالية وحجبت ما يزيد عن 300 مليون دولار كانت تقدمها سنوياً للأونروا، إلى جانب وجود حملة أمريكية وإسرائيلية لمواجهة "أونروا" ودورها في اغاثة اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة إعاقة عملها من خلال وقف التمويل، وأن تعيش "أونروا" أزمات لفترات طويلة ما ينعكس على حياة اللاجئين الصعبة أصلاً.

وجدد الخضري الدعوة لاستمرار عمل "أونروا" والتزام كافة المانحين الذي لديهم تعهدات مالية وسرعة الاستجابة لتغطية العجز في موازنة الاونروا، حتى لا توقف الوكالة عملها ودفع رواتب موظفيها.