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وزيرة الصحة : تسجيل 5 حالات وفاة و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 25 سبتمبر 2020 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : تسجيل 5 حالات وفاة و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 5 وفيات، و452 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و368 حالة تعافٍ في جميع محافظات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنين (76 و84 عاما) من بلدة دورا بمحافظة الخليل، ومواطنين (76 و78 عاما) من قرية عقربا ومدينة نابلس، إضافة إلى مواطن من واد الجوز بمدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (91)، نابلس (23)، بيت لحم (46)، قلقيلية (7)، رام الله والبيرة (43)، جنين (19)، سلفيت (8)، أريحا والأغوار (19)، طولكرم (56)، قطاع غزة (45)، ضواحي القدس (15)، مدينة القدس (80).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات: الخليل (83)، جنين (37)، طولكرم (39)، قطاع غزة (90)، مدينة القدس (119)، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 74%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 25.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 43 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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