نتنياهو يوعز بالمصادقة على بناء 5 آلاف وحدة استيطانية في الضفة

القدس المحتلة / سما /

أوعز رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعقد اجتماع فور الانتهاء من عيد "سمحات تواره" بعد العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل لما يسمى بمجلس التخطيط الأعلى، بهدف المصادقة على أعمال بناء واسعة في الضفة الغربية.

يأتي ذلك عقب التجميد المعلن للاستيطان في الضفة الغربية منذ شباط/فبراير، حتى لا يعرّض اتفاقيات السلام مع الإمارات والبحرين للخطر، رغم أن إسرائيل لم تلتزم بتجميده فعليا بل اكتفت بالإعلان فقط.

وكشف موقع "القناة السابعة" الاخباري الإسرائيلي عن أن نتنياهو وافق على المصادقة لبناء أكثر من 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.