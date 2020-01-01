مانشستر يونايتد يقدم عرضه الأخير لضم جادون سانشو

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “الدايلي ستار” الإنجليزية بأن إدارة مانشستر يونايتد ستقوم بمحاولة أخيرة على أمل ضم جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم جادون سانشو صاحب 20 عاماً بالرحيل عن بوروسيا دورتموند هذا الصيف، واللعب في صفوف مانشستر يونايتد، خاصةً وأنه يعتبر الهدف رقم واحد بالنسبة للشياطين الحمر.

وأكدت الصحف الإنجليزية على اقتراب نادي مانشستر يونايتد من ضم جادون سانشو، ولكن خرج سباستيان كيهل المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند ليؤكد استمرار اللاعب مع أسود الفيستيفاليا هذا الموسم على أقل تقدير.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن بالرغم من رفض بوروسيا دورتموند بيع النجم المميز جادون سانشو هذا الصيف، إلا أن مانشستر يونايتد سيقدم عرضه الأخير.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد سيعرض على بوروسيا دورتموند مبلغ 90 مليون استرليني مقابل السماح بانتقال جادون سانشو إلى اليونايتد.

الجدير بالذكر أن عقد جادون سانشو مع بوروسيا دورتموند سينتهي في صيف عام 2023.