برشلونة ويوفنتوس في طريقهما لعقد صفقة تبادلية جديدة

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية بأن إدارتي برشلونة ويوفنتوس في طريقهما لإجراء صفقة تبادلية جديدة قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية.

وسبق وأن قام فريق برشلونة الإسباني بإجراء صفقة تبادلية مع يوفنتوس ببداية الميركاتو الصيفي الحالي، بانتقال آرثور ميلو إلى البيانكونيري وميراليم بيانيتش إلى البرسا مع حصول الأخير على 10 ملايين إضافية.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ويوفنتوس في طريقهما لإجراء صفقة تبادلية جديدة بطلها سيكون الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وأكملت الصحيفة أن إدارة يوفنتوس ترغب في إجراء صفقة تبادلية بانتقال البرازيلي دوجلاس كوستا المرتبط اسمه بالانتقال لبرشلونة، بينما يحصل اليوفي على الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس ينوي التخلص من الدولي البرازيلي دوجلاس كوستا، لذلك سيعرض الفكرة على برشلونة الذي يرغب هو الآخر في بيع عثمان ديمبيلي كثير الإصابات.

وأضافت “توتوسبورت” أن حتى الآن لم يصل الفريقان للصيغة النهائية لتلك الصفقة، ولكن يرغب يوفنتوس وبرشلونة في إجراء الصفقة قبل انتهاء الميركاتو الحالي.